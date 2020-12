Gabriel Garko fa sul serio con Gaetano | nozze in vista per la coppia

Leggi su curiosauro

(Di giovedì 3 dicembre 2020)ha già presentato il suo fidanzato alla famiglia:e la madre si sono incontrati in un bar nel centro di Roma La nuova relazione diè stata ufficializzata circa due mesi fa, dopo il clamoroso coming out dell’attore al Grande Fratello Vip. Come lui stesso ha dichiarato in una recente L'articolo Curiosauro.