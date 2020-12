F1, George Russell sostituirà Hamilton in Bahrain (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sarà l'inglese George Russell, ventidue anni, pilota ufficiale Williams, a sostituire Lewis Hamilton domenica nel Gp del Bahrain numero 2 dopo la positività al cvid 19 riscontrata dal britannico campione del mondo. Williams, team cliente di Mercedes per quanto riguarda la fornitura di motori, ha accettato di lasciare Russell al team diretto da Toto Wolff, sostituendo Russell con Jack Aitken. Aitken farà il suo debutto assoluto in un weekend di gara in Formula 1 da titolare. Russell fa parte del programma Junior di Mercedes dal 2017, anno in cui vinse la GP3 al suo primo anno nella serie, per poi ripetersi l'anno successivo, vincendo al primo anno la Formula 2. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sarà l'inglese, ventidue anni, pilota ufficiale Williams, a sostituire Lewisdomenica nel Gp delnumero 2 dopo la positività al cvid 19 riscontrata dal britannico campione del mondo. Williams, team cliente di Mercedes per quanto riguarda la fornitura di motori, ha accettato di lasciareal team diretto da Toto Wolff, sostituendocon Jack Aitken. Aitken farà il suo debutto assoluto in un weekend di gara in Formula 1 da titolare.fa parte del programma Junior di Mercedes dal 2017, anno in cui vinse la GP3 al suo primo anno nella serie, per poi ripetersi l'anno successivo, vincendo al primo anno la Formula 2.

