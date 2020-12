Elisabetta Gregoraci sbugiarda la Salemi: “Chiamava sempre e non voleva pagare le cene” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5 sembra davvero non sopportare Giulia Salemi. Le due vippone hanno più volte discusso e nelle ultime ore, la ex moglie di Briatore si era anche lamentata del fatto che il gruppo delle donne la escludesse da tutto, tanto da arrivare a discutere anche con Rosalinda. Elisabetta Gregoraci sbugiarda Giulia: “Chiamava 100 volte…” Elisabetta Gregoraci al GF Vip 5 ha più volte discusso con Giulia Salemi e non è soltanto per la gelosia nei confronti di Pierpaolo Pretelli, che non sembra disdegnare la 27enne piacentina. All’origine della discordia c’è una vacanza in Sardegna, in cui secondo Elisabetta, la Salemi avrebbe scroccato cose dall’ex marito ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 3 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 sembra davvero non sopportare Giulia. Le due vippone hanno più volte discusso e nelle ultime ore, la ex moglie di Briatore si era anche lamentata del fatto che il gruppo delle donne la escludesse da tutto, tanto da arrivare a discutere anche con Rosalinda.Giulia:100 volte…”al GF Vip 5 ha più volte discusso con Giuliae non è soltanto per la gelosia nei confronti di Pierpaolo Pretelli, che non sembra disdegnare la 27enne piacentina. All’origine della discordia c’è una vacanza in Sardegna, in cui secondo, laavrebbe scroccato cose dall’ex marito ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - tuttopuntotv : Elisabetta Gregoraci sbugiarda la Salemi: “Chiamava sempre e non voleva pagare le cene” #gfvip #grandefratellovip - blogtivvu : #GFVip, Briatore “nero di rabbia” con Elisabetta Gregoraci: pronto a rivedere il contratto? - federiiicaaaaa : RT @monachindavide: Elisabetta Gregoraci è la persona più coerente della casa, e chi dice il contrario ha ragione ?? #GFVIP - mary7213549179 : Miei car #gregorelli avreste dovuto capire chi è Elisabetta Gregoraci ascoltando questo video dove palesemente si r… -