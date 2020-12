Coprifuoco nelle feste di Natale: gli orari e i divieti (Di giovedì 3 dicembre 2020) Che cosa cambierà nel periodo delle feste di Natale? Che cosa prevede il nuovo DPCM che dovrebbe appunto essere un decreto in vista del Natale? E’ stato firmato ieri e la prima bozza è arrivata alla stampa nel corso della notte. A breve, nel giro di poche ore, dovrebbe uscire la versione ufficiale di questo decreto firmato da Conte nella notte. Stando però a quelle che sono le anticipazioni si può anche fare un bilancio di quello che accadrà nel mese di dicembre 2020. Innanzi tutto gli spostamenti tra regioni: dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 non saranno consentiti ( a parte per chi deve tornare nella sua residenza, per problematiche di salute o per lavoro). E il Coprifuoco? Linea dura del governo anche in questo senso. Infatti non cambierebbe l’orario in cui si possa uscire di casa: resterebbe fisso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 3 dicembre 2020) Che cosa cambierà nel periodo delledi? Che cosa prevede il nuovo DPCM che dovrebbe appunto essere un decreto in vista del? E’ stato firmato ieri e la prima bozza è arrivata alla stampa nel corso della notte. A breve, nel giro di poche ore, dovrebbe uscire la versione ufficiale di questo decreto firmato da Conte nella notte. Stando però a quelle che sono le anticipazioni si può anche fare un bilancio di quello che accadrà nel mese di dicembre 2020. Innanzi tutto gli spostamenti tra regioni: dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 non saranno consentiti ( a parte per chi deve tornare nella sua residenza, per problematiche di salute o per lavoro). E il? Linea dura del governo anche in questo senso. Infatti non cambierebbe l’o in cui si possa uscire di casa: resterebbe fisso ...

fanpage : #Dpcm Natale, a casa massimo 10 persone, ma non è un divieto. E resta il coprifuoco per tutta la durata delle fest… - infoitinterno : Dpcm Natale, oggi la firma di Conte: a casa massimo 10 ospiti, anche nelle feste coprifuoco alle 22 - MarisaLevi1 : @Sarti_Davide @ilPFmax @Generale_Amato @AldoValli @Pontifex_it @vatican_va_it @vatican_va @ChiesaCattolica @UCSCEI… - ValentinaInLA : @RobertoRedSox @AntDiBella @GerardoDAmico @acirne In California c’è il coprifuoco fino al 21. Nelle contee di Los A… - liamvoice_ : La sera invece chiusi per coprifuoco. ?? NEGOZI E OUTLET - I negozi dovrebbero restare aperti nei giorni delle fes… -