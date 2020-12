Conte oggi firmerà il Dpcm di Natale (ma dopo il confronto con le Regioni) (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si stanno per sciogliere gli ultimi nodi sulle prossime misure anti-Covid che potrebbero avere una durata più lunga, rispetto ai 30 giorni (l'ipotesi è fino a metà gennaio) degli altri provvedimenti. ... Leggi su globalist (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si stanno per sciogliere gli ultimi nodi sulle prossime misure anti-Covid che potrebbero avere una durata più lunga, rispetto ai 30 giorni (l'ipotesi è fino a metà gennaio) degli altri provvedimenti. ...

LegaSalvini : ++ CONTE E DI MAIO, AVETE ABBANDONATO IN LIBIA 18 PESCATORI SEQUESTRATI MENTRE PER ALTRI OSTAGGI AVETE SPESO MILION… - Giorgiolaporta : #Conte e 6 ministri indagati e da bravi servi non ne parlate; censurata inchiesta de #LeIene su scorta alla fidanza… - Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Ooops, Conte scopre l’eurofregatura sull’immigrazione. Altro che solidarietà Ue ai paesi… - fcin1908it : Exploit Lukaku, si diano i giusti meriti a Conte. 'E oggi viene da farsi un'altra domanda' - - PUMPKlNSTYL3S : @adelannister spero che oggi parli Conte, infatti non dice neanche quando le zone arancione tornano gialle ???? di nulla! Speriamo bene! -