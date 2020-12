Cenone di Capodanno vietato in albergo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Chi pensava di aggirare il coprifuoco e la chiusura dei ristoranti per festeggiare Capodanno in albergo avrà un brutta sorpresa. Il Cenone di Capodanno non si potrà fare in hotel per il semplice motivo che la sera del 31 dicembre i pasti potranno essere consumati solo in camera, spiega il Corriere. L a sera di Capodanno gli alberghi saranno aperti ma dovranno tenere chiusi i ristoranti interni: sarà consentita soltanto la consumazione in camera. Il divieto è stato inserito nel nuovo provvedimento sulle festività per impedire che le persone possano prenotare la stanza e poi organizzare feste e cenoni all’interno degli hotel, come del resto è già accaduto in numerose città e paesi. Anche per la notte dell’ultimo dell’anno scatta lo stesso orario valido per i bar e i ristoranti che si trovano nelle zone ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Chi pensava di aggirare il coprifuoco e la chiusura dei ristoranti per festeggiareinavrà un brutta sorpresa. Ildinon si potrà fare in hotel per il semplice motivo che la sera del 31 dicembre i pasti potranno essere consumati solo in camera, spiega il Corriere. L a sera digli alberghi saranno aperti ma dovranno tenere chiusi i ristoranti interni: sarà consentita soltanto la consumazione in camera. Il divieto è stato inserito nel nuovo provvedimento sulle festività per impedire che le persone possano prenotare la stanza e poi organizzare feste e cenoni all’interno degli hotel, come del resto è già accaduto in numerose città e paesi. Anche per la notte dell’ultimo dell’anno scatta lo stesso orario valido per i bar e i ristoranti che si trovano nelle zone ...

clikservernet : Cenone di Capodanno vietato in albergo - Noovyis : (Cenone di Capodanno vietato in albergo) Playhitmusic - - Ettore572 : Come Conte fermerà gli hotel che aggirano il divieto di cenone a Natale e Capodanno (tra cui anche quello del 'suoc… - PalermoToday : Come Conte fermerà gli hotel che aggirano il divieto di cenone a Natale e Capodanno (tra cui anche quello del 'suoc… - romatoday : Come Conte fermerà gli hotel che aggirano il divieto di cenone a Natale e Capodanno (tra cui anche quello del 'suoc… -