Cauda Gemelli sui 993 morti | ' Il record di decessi sia un monito | il Covid non fa sconti'

LaStampa : «Al vertice di Aversa analizzati i dati europei sulla mortalità”, spiega il professor Roberto Cauda, direttore dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Cauda Gemelli

Globalist.it

Il direttore dell'Unità operativa di Malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma: "Dobbiamo capire che, se il trend in Italia è in fase di discesa, i numeri sono ancora alti ed è presto per can ...Quanto possiamo fidarci dell’esito di un test per mettere in evidenza lo stato di infezione da Covid 19? Un test rapido può dare falsi negativi? E se si perchè?