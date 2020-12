Caso Schwazer, il legale: “Una sorpresa sarebbe stata una richiesta di rinvio a giudizio” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Eravamo sempre convinti che sarebbe finita così. Una sorpresa Casomai sarebbe stata la richiesta di rinvio a giudizio“. Queste le dichiarazioni del legale di Alex Schwazer, l’avv. Gerhard Brandstaetter, ai microfoni dell’ANSA, a proposito della richiesta di archiviazione da parte della procura di Bolzano. “Attendiamo ora i prossimi passi e un’eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione. Poi intraprenderemo faremo di tutto per tutelare l’integrità di Alex, sia in sede di giustizia ordinaria che sportiva“, ha concluso. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Eravamo sempre convinti chefinita così. Unamailadia giudizio“. Queste le dichiarazioni deldi Alex, l’avv. Gerhard Brandstaetter, ai microfoni dell’ANSA, a proposito delladi archiviazione da parte della procura di Bolzano. “Attendiamo ora i prossimi passi e un’eventuale opposizione alladi archiviazione. Poi intraprenderemo faremo di tutto per tutelare l’integrità di Alex, sia in sede di giustizia ordinaria che sportiva“, ha concluso. SportFace.

