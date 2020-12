Calciomercato Serie A LIVE: tutte le notizie e le trattative di giornata (Di giovedì 3 dicembre 2020) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A Calciomercato Milan – I rossoneri vorrebbero prelevare Kabak dallo Schalke 04 a gennaio per rinforzare il proprio reparto difensivo La Sampdoria non molla – Ferrero vuole Fernando Llorente, contattato già a settembre. Affondo a gennaio Ore calde per Maran – La sfida con la Fiorentina sarà decisiva per il futuro di Rolando Maran. In caso di sconfitta, l’esonero è scontato Gattuso pronto al rinnovo – I tifosi del Napoli come regalo di Natale riceveranno il rinnovo di contratto del tecnico Gennaro Gattuso. I dettagli dell’accordo Pradé a cuore aperto – L’esonero di Giuseppe Iachini. La trattativa per Milik. L’acquisto di Callejon. Pradé ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020): gli ultimi aggiornamenti sule, i rumors e i retroscena relativi al mercato dellaMilan – I rossoneri vorrebbero prelevare Kabak dallo Schalke 04 a gennaio per rinforzare il proprio reparto difensivo La Sampdoria non molla – Ferrero vuole Fernando Llorente, contattato già a settembre. Affondo a gennaio Ore calde per Maran – La sfida con la Fiorentina sarà decisiva per il futuro di Rolando Maran. In caso di sconfitta, l’esonero è scontato Gattuso pronto al rinnovo – I tifosi del Napoli come regalo di Natale riceveranno il rinnovo di contratto del tecnico Gennaro Gattuso. I dettagli dell’accordo Pradé a cuore aperto – L’esonero di Giuseppe Iachini. La trattativa per Milik. L’acquisto di Callejon. Pradé ...

sportal_it : Riganò dice no a Piatek - matmosciatti11 : Esclusiva Ok Calciomercato, #Taibi: “La #Reggina ha fiducia in #Toscano. Vogliamo la #SerieA. Un talento? #DelPrato… - calciomercatoit : ???#Juventus, il commento del giornalista #Salandin: “Hanno fatto una squadraccia” - calciomercatoit : ??#SerieA, classifica dei dribbling: nelle prime cinque posizioni non ci sono giocatori delle big - ProfidiAndrea : ?? ?????????????? ?????????????????????????? - Tutti gli infortunati e gli squalificati, 12 sono positivi al #COVID19 #Fantacalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie A, 2 dicembre: tutte le notizie e le trattative live Calcio News 24 Udinese, Arslan: “La qualità della squadra è altissima. Sul mio 1° gol in Serie A…”

Udinese, Arslan: “La qualità della squadra è altissima. Sul mio 1° gol in Serie A…” - Il centrocampista ha parlato a Fanatik.com ...

Lanciano Calcio, giovane novità in difesa

L'ASD Lanciano Calcio 1920 comunica di aver perfezionato l’accordo con il difensore CARTA MATTIA nato a Desenzano del Garda (Bs) il 1° febbraio 2001, svincolato dal Brescia Calcio (Serie B).

Udinese, Arslan: “La qualità della squadra è altissima. Sul mio 1° gol in Serie A…” - Il centrocampista ha parlato a Fanatik.com ...L'ASD Lanciano Calcio 1920 comunica di aver perfezionato l’accordo con il difensore CARTA MATTIA nato a Desenzano del Garda (Bs) il 1° febbraio 2001, svincolato dal Brescia Calcio (Serie B).