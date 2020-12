Almanacco del 03-12-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 dicembre 2020)del giorno siamo a giovedì giovedì 3 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi la chiesa ricorda San Francesco Saverio il nome Francesco di provenienza germanica Franchi cioè appartenente al popolo dei Franchi mentre Saverio deriva dalla basco Xavier Che vuol dire casa nuova ma no Quindi San Francesco Saverio anche patrono dei missionari sono una pioggi pierferdinando casini Julian Moore Michela Quattrociocche Noi andiamo a fare gli auguri e che ci stiamo a fare qui Aspettatemi a fare gli auguri ai nostri nati di oggi Roger c’era un foglio diverso eh non è che si può vedere l’unico augurio che noi dobbiamo fare e la grande cresciuta fanciulla Flavia Tantissimi augurilei è un’attrice Almeno da quello che ci ci informano i nostri Flavia facciamo come dici no non abbiamo ancora sentita con calma avremmo avremo modo facciamo il ...