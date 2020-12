A Bologna niente più alberi per le nuove nascite e adozioni | non c’è più spazio

Leggi su dire

(Di giovedì 3 dicembre 2020) BOLOGNA – In città non c’è materialmente più spazio verde per piantare un albero ad ogni nuova nascita o adozione. “Non abbiamo lo spazio”, dice Roberto Diolaiti, direttore del settore Ambiente e verde del Comune di Bologna, in occasione della commissione di questa mattina in cui si è discusso del bilancio comunale 2021-2023 in materia ambientale. È UNA QUESTIONE DI CORRETTEZZA AGRONOMICA