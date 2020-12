Zorzi svela a Malgioglio il vero motivo per cui ha litigato con la Salemi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tommaso Zorzi e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip sembrerebbero essere grandi amici, ma il loro equilibro potrebbe presto essere minato dato che in casa è entrato l’uragano Cristiano Malgioglio che ha buttato benzina sul fuoco. Durante la giornata di ieri, infatti, la zia Malgy ha chiesto a Zorzi come mai avesse litigato con la Salemi, suggerendo “per colpa del libro?”. A quel punto Tommaso non ha potuto negare. “Io esco con il libro, la chiamo e glielo dico. Lei lì non mi dice niente. Poi sono venuto a scoprire che anche lei sarebbe uscita con un libro nello stesso periodo e non me l’aveva detto e che si era fatta anticipare la data d’uscita prima della mia”. Splendida la reazione di Cristiano Malgioglio che, falsamente sotto choc, ha risposto: “Nooo! Stupendo! Vi ... Leggi su biccy (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tommasoe Giuliaal Grande Fratello Vip sembrerebbero essere grandi amici, ma il loro equilibro potrebbe presto essere minato dato che in casa è entrato l’uragano Cristianoche ha buttato benzina sul fuoco. Durante la giornata di ieri, infatti, la zia Malgy ha chiesto acome mai avessecon la, suggerendo “per colpa del libro?”. A quel punto Tommaso non ha potuto negare. “Io esco con il libro, la chiamo e glielo dico. Lei lì non mi dice niente. Poi sono venuto a scoprire che anche lei sarebbe uscita con un libro nello stesso periodo e non me l’aveva detto e che si era fatta anticipare la data d’uscita prima della mia”. Splendida la reazione di Cristianoche, falsamente sotto choc, ha risposto: “Nooo! Stupendo! Vi ...

