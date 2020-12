Vittoria, che non sarà più Parolisi ma Rea (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Piccola Vittoria, noi non ci conosciamo, eppure tutti conoscono la tua triste storia. Di quella tragedia che si è abbattuta sulla tua famiglia nove anni fa, ne hanno parlato tutti: giornali, tg, social. Quando tua madre, Melania Rea, ti fu strappata via da tuo padre, Salvatore Parolisi. Le coltellate inflitte da quell’uomo non potranno essere mai cancellate dal tuo cuore. Tu eri lì e colui che doveva proteggerti – perché questo fanno i papà – ha distrutto il tuo mondo, quando ancora non avevi compiuto nemmeno due anni. Oggi però tu, piccola grande Vittoria, stai dando a tutti una lezione: che il passato può essere lasciato alle spalle e che si può andare avanti, nonostante tutto. A soli 11 anni hai preso una decisione “da grandi”, tu che dalla vita sei stata costretta a crescere più in fretta degli altri. Perché nessuno potrà mai ... Leggi su dilei (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Piccola, noi non ci conosciamo, eppure tutti conoscono la tua triste storia. Di quella tragedia che si è abbattuta sulla tua famiglia nove anni fa, ne hanno parlato tutti: giornali, tg, social. Quando tua madre, Melania Rea, ti fu strappata via da tuo padre, Salvatore. Le coltellate inflitte da quell’uomo non potranno essere mai cancellate dal tuo cuore. Tu eri lì e colui che doveva proteggerti – perché questo fanno i papà – ha distrutto il tuo mondo, quando ancora non avevi compiuto nemmeno due anni. Oggi però tu, piccola grande, stai dando a tutti una lezione: che il passato può essere lasciato alle spalle e che si può andare avanti, nonostante tutto. A soli 11 anni hai preso una decisione “da grandi”, tu che dalla vita sei stata costretta a crescere più in fretta degli altri. Perché nessuno potrà mai ...

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria che Ranocchia: “Arriviamo da una vittoria che dà morale, domani abbiamo solo un risultato” Inter Official Site NAPOLI energico su più fronti!

NAPOLI – Crocevia decisivo per la stagione partenopea, impegnati, ognuno per le proprie competenze, a far fronte su diversi aspetti che calendario e scadenze impongono: in ordine di tempo è la gara ch ...

L’Avellino torna alla vittoria Maniero fa pace con Braglia

L’Avellino vince sul campo del Potenza (0-1) e chiude la fase poco brillante durante la quale aveva conquistato due punti in quattro partite, registrando le sconfitte interne contro Catanzaro e Catani ...

