Visa e BlockFi lanciano una carta di credito per premiare gli utenti con BTC (Di giovedì 3 dicembre 2020) Visa Inc., una delle principali società di servizi finanziari, ha collaborato con BlockFi, una startup di criptovaluta con sede a New York, per lanciare una carta di credito che premia gli utenti con Bitcoin (BTC) invece di contanti o contanti della compagnia aerea. Un rapporto ha svelato questa notizia il 1 dicembre, osservando che gli utenti della nuova carta riceveranno l'1,5% di tutti i loro acquisti in BTC. Inoltre, la carta offrirà agli utenti 187 sterline se spendono più di 2246 sterline entro i primi tre mesi dall'ottenimento della carta. Secondo il rapporto, la carta di credito Bitcoin Rewards ha una commissione annuale di 149,7 sterline. Presumibilmente, Evolve Bank & ...

