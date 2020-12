Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)DEL 02 DICEMBREORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE CHE GENERA CODE SULLA A1 FIRENZEALL’ALTEZZA DI PONZANONO VERSO FIRENZE ALTRO INCIDENTE SEMPRE SULLA A1 FIRENZEALL’ALTEZZA DI ORVIETO NELLE DUE DIREZIONI. PRESTARE ATTENZIONE! CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DELLAFIUMICINO SI RALLENTA ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA NEI DUE SENSI PER IL TRASPORTO PUBBLICO: SERVIZIO INTERROTTO SULLA METRO B PER GUASTO TECNICO TRA LAURENTINA-MAGLIANA. ISTITUITO SERVIZIO BUS NAVETTA ...