**Ue: ipotesi Cdm nel week end su gestione Recovery** (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Possibile una nuova riunione del Cdm nel week end, tra sabato e domenica, con all'odg il Piano e la gestione del Recovery, dopo la proposta avanzata dal premier Giuseppe Conte. E' quanto si apprende da fonti di governo. Al momento la riunione non è stata ancora fissata.

Ultime Notizie dalla rete : **Ue ipotesi **Ue: ipotesi Cdm nel week end su gestione Recovery** Il Tempo Regione, bozza Defr: «Rimodulazione fondi Ue e tagli per contrastare crisi senza precedenti»

«La pandemia da coronavirus ha determinato una crisi economica senza precedenti che ha investito in modo significativo anche l’Umbria». Una considerazione lapalissiana ma necessaria quella che apre la ...

Il piano B di Merkel: Recovery fund senza Ungheria e Polonia

La cancelliera pronta allo strappo al Consiglio Ue. I due Paesi perderebbero soldi, ma si libererebbero della clausola sullo stato di diritto. Per tutti lo spettro dell'esercizio provvisorio ...

