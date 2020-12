Tommaso Zorzi | finalmente | svela alla Zia Malgy il segreto su Giulia

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il sestodi Fatima è statoto. Sul divanetto blu del Grande Fratello Vip 5,ha confessato a Malgioglio il motivo della lite avuta conin passato, dopo la quale il rapporto tra i due si è piuttosto raffreddato (anche se non si direbbe da quanto visto fin qui al GF). La Ziaè rimasta a bocca aperta, e anche gli utenti sui social si sono sentiti spaesati dopo le parole di Tommy, che se confermate dcontroparte getterebbero più ombre che luci sulla Salemi. Trae la Salemi c’è un libro di troppo In fondo non abbiamo motivi di dubitare di quanto detto danel confessionale a cielo aperto, anche perché le date nel calendario parlano chiaro: il libro della ...