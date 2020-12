Sanità: appello per Bindi, 'Gino Strada sbaglia persona' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - “Macroscopico errore di persona le dichiarazioni di Gino Strada sull'operato di Rosy Bindi, accusata di aver privatizzato la Sanità”. Lo dice Rossana Dettori, segretaria confederale della Cgil, da decine di personalità del sindacato, della politica, e professionisti della Sanità. "Frutto di un macroscopico errore di persona le dichiarazioni di Gino Strada sull'operato di Rosy Bindi, accusata di aver privatizzato la Sanità. Non si può dimenticare -si legge in una nota- che fu proprio l'allora Ministra della Sanità, nel 1999 con il decreto 229, a riportare nella carreggiata pubblica e universale il nostro Servizio Sanitario Nazionale, che era ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - “Macroscopico errore dile dichiarazioni disull'operato di Rosy, accusata di aver privatizzato la”. Lo dice Rossana Dettori, segretaria confederale della Cgil, da decine dilità del sindacato, della politica, e professionisti della. "Frutto di un macroscopico errore dile dichiarazioni disull'operato di Rosy, accusata di aver privatizzato la. Non si può dimenticare -si legge in una nota- che fu proprio l'allora Ministra della, nel 1999 con il decreto 229, a riportare nella carreggiata pubblica e universale il nostro Servizio Sanitario Nazionale, che era ...

