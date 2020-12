Napoli: sequestrate oltre tre tonnellate di rifiuti diretti in Libia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Napoli: Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane hanno sequestrato oltre tre tonnellate di rifiuti (tra cui anche serbatoi e pneumatici usati) dirette in Libia. I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Napoli 2 – Sezione di Nola, insieme ai finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Nola, dopo una attenta analisi dei rischi, hanno Leggi su 2anews (Di mercoledì 2 dicembre 2020): Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane hanno sequestratotredi(tra cui anche serbatoi e pneumatici usati) dirette in. I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di2 – Sezione di Nola, insieme ai finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Nola, dopo una attenta analisi dei rischi, hanno

