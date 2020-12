Napoli, Bagni dottor Stranamore per Maradona ma non funzionò (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Bagni a tutto tondo in tv: dai sei anni al Napoli all’estremo tentativo di Diego Armando Maradona per riconquistare Claudia Villafañe Salvatore Bagni è tornato a parlare dei suoi sei anni al Napoli e del suo rapporto con Diego Armando Maradona nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, in onda su Tele A. Nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 2 dicembre 2020)a tutto tondo in tv: dai sei anni alall’estremo tentativo di Diego Armandoper riconquistare Claudia Villafañe Salvatoreè tornato a parlare dei suoi sei anni ale del suo rapporto con Diego Armandonel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, in onda su Tele A. Nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ??? #Bagni ricorda i suoi trascorsi al #Napoli e rivela un aneddoto ?? #Maradona non ha mai dimenticato Claudia - _SiGonfiaLaRete : #Bagni: “#Napoli è stata la scelta giusta, ma non lo capii subito” - n3m0scrapbook : @kittesencul Cerca casa a Napoli con immobiliare o idealista, cercano di rivederti solo munnezza con 4camere da let… - StefanoAndreozz : @ArrigoFu @METRO_POLITANS @AhmedBomber @Stefano_N1926 @OfficialASRoma La rivalità napoli roma è stata creata dagli… - AntonioTorel79 : @AhmedBomber @Stefano_N1926 @OfficialASRoma Bagni non conta un cazzo a napoli fidati! -