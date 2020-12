Moonage | ‘E in fondo che | differenza fa?’ – Tracklist Album

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Esce venerdì 4 dicembre 2020 per Sony Music Italy, ‘E in, chefa?’ il primo lavoro discografico della band dei. La band dal suono rock internazionale presentano il loro primo progetto discografico composto da dieci canzoni, dal sound innovativo e personale. L’obiettivo della band? Far tornare il sound degli anni ’70 ed ’80 fondendolo ai suoni moderni a cui si aggiungono i testi mai banali. Tra fiati, percussioni e chitarre frenetiche, l’si apre con tracce energiche e dallo stile un po’ retrò come “Dimmichenesai” e “Freaks”, usciti come singoli tra ottobre e novembre. Seguono tracce dalle sonorità più moderne come “La notte se ne va” e “Come stai”, dove spiccano evidenti le influenze elettroniche. C’è anche spazio per ballad più soffuse come “Ballerina del sabato sera” e la ...