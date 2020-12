«Meghan Markle e la tregua a corte» raccontata dal giornalista Vittorio Sabadin

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)e Harry, la storia d’amore in 30 foto sfoglia la gallery «Il problema? Credo che per la regina sia finito» afferma sicuro, ex corrispondente da Londra di La Stampa e oggi autore di libri sulla famiglia reale britannica. L’ultimo, intitolato La Guerra dei Windsor – William, Kate, Harry,e il futuro della monarchia, appena uscito ed edito dalla Utet, esamina i retroscena della Megxit, analizza l’importanza delle donne ae ipotizza possibili conclusioni. Lo ...