Lukaku si prende l’Inter e la trascina | Conte si gode la sua scelta

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Romeluverotore di questa Intersiil successo sul Borussia Möenchengladbach e torna a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale della Champions League. I nerazzurri devono ringraziare in modo particolare a Romeluautore della doppietta decisiva nel 2 a 3 finale. “Alla fine, in questa spremuta di puro interismo, sotto a una pioggia battente che rende mistica ogni impresa, Romelu srotola le sue braccia enormi: dentro a quell’abbraccio ci sta tutta la sua Inter, risorta nella notte più folle e più bella. Sta comodo sopratutto Antonio, l’uomo che l’ha voluto sopra ogni cosa per edificare un ambizioso progetto. In fondo, c’è spazio per ogni tifoso nerazzurro che spera ancora nel miracolo degli ottavi di Champions. Anzi ci crede ...