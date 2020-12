Legge di Bilancio, bocciati 2.400 emendamenti su 7mila. Inammissibile la proposta M5s per limitare la “dote” che andrà a chi compra Mps (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dallo stop alla patrimoniale sostenuta da Leu alla bocciatura delle proposte del Movimento 5 Stelle per scoraggiare le grandi aggregazioni bancarie con Mps come preda. Ma non passano nemmeno l’indennità di 1000 euro per i pescatori e il credito d’imposta al 40% per gli investimenti dei settori ristorazione e alloggio. La scure delle inammissibilità ha defalcato oltre un terzo (2.400) dei quasi 7mila emendamenti presentati alla manovra, ridotti ulteriormente in 874 “segnalati” dai gruppi nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Solo questi dunque verranno effettivamente votati. Al primo posto, con 195 proposte di modifica, c’è il Movimento 5 stelle, seguito dalla Lega (170), Forza Italia (147), Partito democratico (103), Fratelli d’Italia (100), Italia viva (53) e Liberi e uguali (38). I gruppi della maggioranza, complessivamente, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dallo stop alla patrimoniale sostenuta da Leu alla bocciatura delle proposte del Movimento 5 Stelle per scoraggiare le grandi aggregazioni bancarie con Mps come preda. Ma non passano nemmeno l’indennità di 1000 euro per i pescatori e il credito d’imposta al 40% per gli investimenti dei settori ristorazione e alloggio. La scure delle inammissibilità ha defalcato oltre un terzo (2.400) dei quasipresentati alla manovra, ridotti ulteriormente in 874 “segnalati” dai gruppi nelle commissionidi Camera e Senato. Solo questi dunque verranno effettivamente votati. Al primo posto, con 195 proposte di modifica, c’è il Movimento 5 stelle, seguito dalla Lega (170), Forza Italia (147), Partito democratico (103), Fratelli d’Italia (100), Italia viva (53) e Liberi e uguali (38). I gruppi della maggioranza, complessivamente, ...

FiorellaMannoia : GINO STRADA: “Nella legge di bilancio del 2021 si sta discutendo sulla destinazione di 6 MILIARDIdi euro a nuovi si… - Linkiesta : Nella legge di bilancio non sono stati stanziati i fondi per i 2.700 operatori del reddito di cittadinanza voluti d… - fattoquotidiano : Legge di Bilancio, bocciati 2.400 emendamenti su 7mila. Inammissibile la proposta M5s per limitare la “dote” che an… - Adriano_Pezza : @dottorpax @AndreaRoventini @pdnetwork @Mov5Stelle Non ti sei perso nulla. Per fare una riforma del fisco organica… - gendervale : RT @FiorellaMannoia: GINO STRADA: “Nella legge di bilancio del 2021 si sta discutendo sulla destinazione di 6 MILIARDIdi euro a nuovi siste… -

Ultime Notizie dalla rete : Legge Bilancio La Legge di Bilancio 2021 | Eco Internazionale Mes, la rabbia di Gianni Letta dopo il dietrofront di Berlusconi: indiscrezioni, a convincere il Cav, Ghedini e Ronzulli

Niccolò Ghedini e Licia Ronzulli sono i due senatori che avrebbero convinto Silvio Berlusconi a dire no al Mes. Sono loro che ...

Il consiglio regionale approva il bilancio consolidato 2019

Il consiglio regionale approva il bilancio consolidato 2019. Roma - Dopo la relazione dell’assessore Sartore e alcune dichiarazioni di voto l’ok a maggioranza dell’aula ...

Niccolò Ghedini e Licia Ronzulli sono i due senatori che avrebbero convinto Silvio Berlusconi a dire no al Mes. Sono loro che ...Il consiglio regionale approva il bilancio consolidato 2019. Roma - Dopo la relazione dell’assessore Sartore e alcune dichiarazioni di voto l’ok a maggioranza dell’aula ...