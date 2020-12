Le parole indecenti di Giordano su Maradona: 'Dicono fosse Dio, non mi risulta che Dio sniffasse' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) E' morto da pochi giorni, eppure c'è ancora chi lo infanga e lo denigra. Molte volte, come questa, mancando di rispetto. Quel rispetto che meriterebbe chi non c'è più. Il giornalista Mario Giordano, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 dicembre 2020) E' morto da pochi giorni, eppure c'è ancora chi lo infanga e lo denigra. Molte volte, come questa, mancando di rispetto. Quel rispetto che meriterebbe chi non c'è più. Il giornalista Mario, ...

scvglia : RT @globalistIT: Le parole indecenti di Giordano su #Maradona: 'Dicono fosse Dio, non mi risulta che Dio sniffasse' - _Bitw_n_10 : RT @globalistIT: Le parole indecenti di Giordano su #Maradona: 'Dicono fosse Dio, non mi risulta che Dio sniffasse' - chribani : RT @globalistIT: Le parole indecenti di Giordano su #Maradona: 'Dicono fosse Dio, non mi risulta che Dio sniffasse' - EmmeEmm_ : RT @globalistIT: Le parole indecenti di Giordano su #Maradona: 'Dicono fosse Dio, non mi risulta che Dio sniffasse' - GramsciAG : RT @globalistIT: Le parole indecenti di Giordano su #Maradona: 'Dicono fosse Dio, non mi risulta che Dio sniffasse' -

Ultime Notizie dalla rete : parole indecenti HTTP/1.1 Server Too Busy