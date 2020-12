Lazio, Immobile è una macchina da gol in Champions: il dato (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Le statistiche lo confermano: Ciro Immobile è uno dei migliori realizzatori attualmente in Champions League. Ecco i suoi dati La Lazio si affida a Ciro Immobile per superare il Borussia Dortmund questa sera in Champions League e strappare la qualificazione agli ottavi di finale. L’attaccante biancoceleste partirà titolare con Correa e proverà a migliorare il proprio score nella massima competizione europea. Ad oggi, come riferisce Corriere dello Sport, Immobile ha segnato 7 gol in 12 presenze: uno ogni 93?. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Le statistiche lo confermano: Ciroè uno dei migliori realizzatori attualmente inLeague. Ecco i suoi dati Lasi affida a Ciroper superare il Borussia Dortmund questa sera inLeague e strappare la qualificazione agli ottavi di finale. L’attaccante biancoceleste partirà titolare con Correa e proverà a migliorare il proprio score nella massima competizione europea. Ad oggi, come riferisce Corriere dello Sport,ha segnato 7 gol in 12 presenze: uno ogni 93?. Leggi su Calcionews24.com

