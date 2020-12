Inarrestabile EMUI 11 su smartphone Huawei | già 10 milioni di utenti raggiunti

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Impossibile non dare merito allo sforzo compiuto per l’aggiornamento11 suin questo autunno. L’interfaccia proprietaria del produttore cinese, in soli 82 giorni dalla sua presentazione settembrina, ha già raggiunto ben 10diin tutto il mondo. Un traguardo importante e per nulla scontato che richiede qualche riflessione doverosa. L’obiettivo appena raggiunto è stato riferito dal produttore nelle scorse ore e segna un’evoluzione concreta rispetto all’interfaccia10 nel 2019. Lo stesso numero di 10dil’anno scorso con la versione software precedente era stato conseguito solo con un mese e mezzo di ritardo. Il traguardo per nulla scontato di questa annata, tra ...