Il Padrino 4: Paramount non esclude la realizzazione di un nuovo sequel (Di giovedì 3 dicembre 2020) Paramount ha ammesso che in futuro potrebbe venire realizzato Il Padrino 4, un progetto che continuerebbe la saga diretta da Francis Ford Coppola. La saga iniziata con Il Padrino potrebbe in futuro avere un quarto film, anche se Paramount ha ammesso che attualmente non c'è alcuna intenzione di realizzare un altro capitolo della storia portata sul grande schermo da Francis Ford Coppola. Il regista sta ultimando il suo nuovo montaggio del lungometraggio Il Padrino, che verrà distribuito con il titolo Mario Puzo's The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone. Lo studio ha ora rivelato a The New York Times che non esclude del tutto la possibilità di girare un quarto film. Paramount ha dichiarato: "Anche se non ci sono progetti immediati riguardanti … Leggi su movieplayer (Di giovedì 3 dicembre 2020)ha ammesso che in futuro potrebbe venire realizzato Il4, un progetto che continuerebbe la saga diretta da Francis Ford Coppola. La saga iniziata con Ilpotrebbe in futuro avere un quarto film, anche seha ammesso che attualmente non c'è alcuna intenzione di realizzare un altro capitolo della storia portata sul grande schermo da Francis Ford Coppola. Il regista sta ultimando il suomontaggio del lungometraggio Il, che verrà distribuito con il titolo Mario Puzo's The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone. Lo studio ha ora rivelato a The New York Times che nondel tutto la possibilità di girare un quarto film.ha dichiarato: "Anche se non ci sono progetti immediati riguardanti …

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Padrino 4: Paramount non esclude la realizzazione di un nuovo sequel - POPCORNTVit : Armie Hammer protagonista di The Offer, la serie tv Paramount+ su Il Padrino - dituttounpop : Tra le altre notizie di oggi Armie Hammer che è stato scelto per interpretare #AlRuddy il produttore del film… -

Ultime Notizie dalla rete : Padrino Paramount Il padrino: Paramount non esclude un quarto film della saga Cinematographe.it - FilmIsNow Il Padrino 4: Paramount non esclude la realizzazione di un nuovo sequel

Paramount ha ammesso che in futuro potrebbe venire realizzato Il Padrino 4, un progetto che continuerebbe la saga diretta da Francis Ford Coppola. La saga iniziata con Il Padrino potrebbe in futuro av ...

Nuovi guai per gli eredi del Padrino

Fast & Furious, ecco il binge watch definitivo su Netflix per alleviare l'attesa del nono capitolo. I primi sette capitoli sono disponibili in streami ...

Paramount ha ammesso che in futuro potrebbe venire realizzato Il Padrino 4, un progetto che continuerebbe la saga diretta da Francis Ford Coppola. La saga iniziata con Il Padrino potrebbe in futuro av ...Fast & Furious, ecco il binge watch definitivo su Netflix per alleviare l'attesa del nono capitolo. I primi sette capitoli sono disponibili in streami ...