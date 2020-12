Hong Kong | Ray Wong spiega come aiutare Joshua contro il regime

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Il carcere? Non sarà una passeggiata”. Ray, ventisette anni, attivista pro-democrazia di, è in esilio dal 2017, quando ha chiesto e ottenuto rifugio politico in Germania, ricercato dalla polizia per aver partecipato a una manifestazione “secessionista”. Fondatore e leader del movimento “Indigenous”, tutt’ora ricercato dalle autorità, rappresenta il simbolo del “fronte duro” della protesta, quello che chiede l’indipendenza politica, culturale, giuridica dalla Cina continentale, e, se necessario, la secessione. Eppure sente sulla sua pelle la notizia dell’incarceramento di, Agnes Chow, Ivan Lam, leader del movimento Demosisto, condannati rispettivamente a tredici, dieci e sette mesi di reclusione. “Li prenderanno di ...