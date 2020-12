**Governo: Di Maio, ‘serve legge su conflitto interessi in tempi rapidi’** (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Serve in tempi rapidi una legge sul conflitto di interessi. È da 30 anni che l’Italia l’aspetta”. Lo ha ribadito sui suoi profili social il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sottolineando che “non possiamo più permettere che la democrazia di questo Paese sia condizionata dagli interessi di qualcuno. Dobbiamo essere attrattivi per gli investitori che creano posti di lavoro”. Secondo Di Maio, “servono credibilità e trasparenza. Dobbiamo migliorare il Paese con una legge di civiltà che garantisca i cittadini”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Serve inrapidi unasuldi. È da 30 anni che l’Italia l’aspetta”. Lo ha ribadito sui suoi profili social il ministro degli Esteri, Luigi Di, sottolineando che “non possiamo più permettere che la democrazia di questo Paese sia condizionata daglidi qualcuno. Dobbiamo essere attrattivi per gli investitori che creano posti di lavoro”. Secondo Di, “servono credibilità e trasparenza. Dobbiamo migliorare il Paese con unadi civiltà che garantisca i cittadini”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

