Formula Predator’s Misano | D’Amicis e Derva Corse campioni italiani

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lafa tappa alcon il campionato PC010 che entra nella fase finale. Doppia vittoria per Edoardoche vince il campionato italiano dedicato alle PC010 nellaX Italian Series., la qualifica Asi presenta con pochissimi punti da conquistare per vincere il titolo2020, ma il pilota romano vuole vincere anche aper allungare la lista di successi della stagione. Le prove libere, il n°13 di casanon si nasconde e conquista la seconda posizione nelle FP1 e la prima posizione nelle FP2. Le qualifiche si sono svolte in condizioni di asciutto ...