Ellen Page diventa Elliot | “Sono transgender” E la rete applaude

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Da oggisi chiamerà. La star canadese, protagonista di film come Juno e della serie Marvel degli X-Men, ha annunciato oggi di essere transgender, che la sua identità è maschile e che i pronomi per chiamarla sono lui e loro. Una svolta accolta positivamente sui social dove la gran parte degli utenti ha incoraggiato e festeggiato l’annuncio dell’attore, che si è definito “fortunato di scrivere questo. Di essere qui. Di essere arrivato a questo punto della mia vita”. LEGGI ANCHE > La senatrice trans Usa sbanca il web con la risposta perfetta La svolta diUn messaggio, quello scritto oggi da, che è anche una richiesta per un universo, quello trans, spesso vittima di pregiudizi e violenze. E infatti nel suo ...