Dopo il coming out | la star di Juno Elliot Page tornerà in Umbrella Academy

(Foto: Getty Images)La star di Juno e X-Men ha dichiarato in queste ore su suoi profili social di chiamarsi Elliot Page, rivelando di essere una persona transgender e non-binaria, e di prediligere l'utilizzo dei pronomi maschili o neutri (he/they in inglese). Precedentemente noto con il nome di Ellen, l'attore ha scritto di ritenersi fortunato di essere arrivato a questo punto del suo percorso di crescita: "Sono sopraffatto dalla gratitudine per tutte le persone incredibili che mi hanno sostenuto in questo viaggio. Non posso neanche iniziare a esprimere quanto sia eccezionale, finalmente, amarmi abbastanza da perseguire la mia identità più autentica". Da sempre paladino della comunità Lgbt+, Page aveva lasciato il segno nel 2014 grazie a un sentito coming out, quando ancora si ...

