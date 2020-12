Calcio Napoli | Gattuso | “Vorrei vedere Insigne meno musone”

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il tecnico delha parlato alla vigilia del match di Europa League con l’Az Alkmaar. Dopo la vittoria per 4-0 con la Roma, ilritorna a pensare all’Europa League e all’impegno in Olanda contro l’AZ Alkmaar. Una partita da vincere per avvicinarsi alla qualificazione e dare continuità agli ultimi risultati. “Siamo