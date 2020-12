Bari | a gennaio rivoluzione in difesa?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il, dopo la vittoria di misura (con polemiche annesse) contro il Catanzaro, è alla ricerca di continuità di risultati e prestazioni. La prima parte di stagione è quasi giunta al termine, con la volata natalizia alle porte e un mercato diche risulterà (ancora una volta) decisivo. I biancorossi sono infatti secondi in classifica a sette punti dalla Ternana e possono ancora sperare nella rincorsa alla promozione. Anche i paragoni con la scorsa annata sorridono ad Auteri, che ha 4 punti in più in classifica e più gol realizzati. Il problema si manifesta però in una certa fragilità difensiva, che potrebbe portare a unadel reparto a. I numeri dela confronto Ilha totalizzato quest’anno, come sottolineato da tutto.com, ...