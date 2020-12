Alberto Matano e Serena Bortone | “Si fingono amici, ma in privato…” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Alberto Matano e Serena Bortone sono finiti al centro del gossip, secondo cui le cose starebbero in maniera diversa da come sembra Alberto Matano non è risparmiato dal gossip. Sembra che il conduttore non abbia un legame di amicizia non solo con Lorella Cuccarini, ma neanche con Serena Bortone. Di recente l’uomo, presentatore de La L'articolo Alberto Matano e Serena Bortone “Si fingono amici, ma in privato…” Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di mercoledì 2 dicembre 2020)sono finiti al centro del gossip, secondo cui le cose starebbero in maniera diversa da come sembranon è risparmiato dal gossip. Sembra che il conduttore non abbia un legame dizia non solo con Lorella Cuccarini, ma neanche con. Di recente l’uomo, presentatore de La L'articolo“Si, ma inCuriosauro.

Piolass83 : Su Ig uno usa le foto di Alberto Matano #chilhavisto - marinafor2 : @stanzaselvaggia complimenti Selvaggia per tutto ciò che hai postato oggi su Instagram e complimenti per continuare… - infoitcultura : Alberto Matano fa un regalo ad una conduttrice di Rai1: “La amo” - infoitcultura : La vita in diretta, Alberto Matano: “Ho fatto una promessa a mia madre” - _PuntoZip_ : Premio Biagio Agnes 2020: su Rai1, con Mara Venier e Alberto Matano -