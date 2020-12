Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 dicembre 2020)DEL 01 DICEMBREORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-TRAFFICO SBLOCCATO TRA ORVIETO E ORTE CON SCAMBIO DI CARREGGIATA. LA STRADA RESTA TUTTAVIA CHIUSA AD ALTEZZA DI ORVIETO. PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA ATTIGLIANO E ORTE, PRESTARE ATTENZIONE. RESTA CHIUSO SULLA PONTINA IL TRATTO DI STRADA IN PROSSIMITA’ DI POMEZIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE. SI SEGNALANO CODE TRA VIA DEI RUTULI E POMEZIA NORD IN DIREZIONE. TRAFFICO DEVIATO SULLA PONTINA VECCHIA E LAURENTINA. SULLA NETTUNENSE ANCORA FORTI RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA, CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI; SULLA CASILINA SI PROCEDE A RILENTO TRA FINOCCHIO E ...