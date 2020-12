Vendita maglia Napoli Argentina: quando e dove acquistarla, prezzo (Di martedì 1 dicembre 2020) La maglia Napoli Argentina, che gli azzurri hano sfoggiato domenica sera al San Paolo (che presto verrà titolato proprio al Pibe de Oro, ndr.) contro la Roma in ricordo di Diego Armando Maradona, sarà messa in Vendita, come confermato da Enrico Caruso, distributore Kappa in Campania. Come riportato da ‘calcioNapoli24.it‘, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo da Punto Nuovo Sport Show, il responsabile ha fatto sapere che verrà soddisfatto il 10% scarso delle richiesta per la maglia Napoli Argentina, che ha fatto registrare un boom di domande clamoroso (com’era facile preventivare vista la grande passione del popolo napoletano nei confronti della propria squadra del cuore, ed in particolare per la leggenda Argentina, che ci ha ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) La, che gli azzurri hano sfoggiato domenica sera al San Paolo (che presto verrà titolato proprio al Pibe de Oro, ndr.) contro la Roma in ricordo di Diego Armando Maradona, sarà messa in, come confermato da Enrico Caruso, distributore Kappa in Campania. Come riportato da ‘calcio24.it‘, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo da Punto Nuovo Sport Show, il responsabile ha fatto sapere che verrà soddisfatto il 10% scarso delle richiesta per la, che ha fatto registrare un boom di domande clamoroso (com’era facile preventivare vista la grande passione del popolo napoletano nei confronti della propria squadra del cuore, ed in particolare per la leggenda, che ci ha ...

CalcioFinanza : Vini da 25 mila euro e maglie da 50 mila euro. Gli oggetti da collezione più costosi legati a #Maradona, in vendita… - ilriformista : Maglia #Napoli stile #Argentina: quando sarà in vendita e quanto costerà la divisa dedicata a #Maradona @sscnapoli - sscalcionapoli1 : Maglia Kappa Napoli stile Argentina già prevista, drammatica coincidenza! Caruso: 'Ecco quando sarà in vendita'… - Salvato95551627 : RT @SimoneGuadagnoo: La quarta maglia del #Napoli, utilizzata ieri in #NapoliRoma per omaggiare Diego Armando #Maradona, sarà in vendita tr… - D10SVIVE : RT @SimoneGuadagnoo: La quarta maglia del #Napoli, utilizzata ieri in #NapoliRoma per omaggiare Diego Armando #Maradona, sarà in vendita tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Vendita maglia HTTP/1.1 Server Too Busy