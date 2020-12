Uomo litiga con la moglie e fa più di 400 km a piedi per smaltire la rabbia (Di martedì 1 dicembre 2020) Fermato dalla polizia alle due di notte, l’Uomo ha rimediato 400 euro di multa per aver violato il coprifuoco. Agli agenti ha detto di essere “un po’ stanco”. Ha camminato da Como a Fano per smaltire la rabbia, dopo aver litigato con la moglie. Più di 400 km percorsi in una settimana. Con la sola forza delle Leggi su periodicodaily (Di martedì 1 dicembre 2020) Fermato dalla polizia alle due di notte, l’ha rimediato 400 euro di multa per aver violato il coprifuoco. Agli agenti ha detto di essere “un po’ stanco”. Ha camminato da Como a Fano perla, dopo averto con la. Più di 400 km percorsi in una settimana. Con la sola forza delle

SkyTG24 : Un uomo di 48 anni, residente in provincia di #Como, si è allontanato da casa dopo l’ennesima lite con la moglie, s… - grigliate : RT @MastriTina: Un uomo di Como litiga con la moglie, e per smaltire la rabbia esce e cammina fino a Fano. Magari fa ridere, ma pensate se… - DanyColantuono : RT @SkyTG24: Un uomo di 48 anni, residente in provincia di #Como, si è allontanato da casa dopo l’ennesima lite con la moglie, sperando di… - MoliPietro : Uomo litiga con la moglie e fa più di 400 km a piedi per smaltire la rabbia - sonoproserpina : RT @SkyTG24: Un uomo di 48 anni, residente in provincia di #Como, si è allontanato da casa dopo l’ennesima lite con la moglie, sperando di… -