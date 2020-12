Un viaggio tra i profumi

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 1 dicembre 2020) di Rossella Di Marco Una nuova collezione di fragranze che ricordano i sapori speziati dell’India, l’alone misterioso dei ritmi tipici delle danze sudamericane, la magica atmosfera d’Ibiza e i verdi boschi di Londra Si dice sia una questione di pelle, di contatto, di emozione: il profumo è sempre una porta aperta sull’incanto, sul fascino che seduce, su una storia da raccontare. Come quella di Alessandra Castelbarco, spirito libero, occhi azzurri come il cielo e una manciata di riccioli biondi. Essenze, aromi el’hanno incuriosita fin da ragazzina, quando gli esperimenti erano all’ordine del giorno. Miscelava e mischiava oli e spezie, creando fragranze che poi regalava alle persone amate, a cui voleva dedicare quello che lei stessa definisce un “ritratto” sensoriale. Nata a Milano, dove ha lavorato come stylist e fashion editor per Harper’s Bazaar e ...