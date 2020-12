Sulla tracce del mago più inquietante e discusso della storia

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 1 dicembre 2020) Come può non suscitare interesse umano e narrativo la figuraGrande Bestia, nome con cui è altrimenti conosciuto Aleister Crowley? Una vita personale, alchemica e letteraria meravigliosamente raccontata dalla scrittura sapiente di Franco Pezzini, che in alcuni tratti diventa letteraria, svestendosi del manto saggistico in cui è inquadrata, in un libro da poco uscito per la bolognese casa editrice Odoya: “Le nozze chimiche di Aleister Crowley. Itinerari letterari con la Grande Bestia”. Le sue storie d’amore, burrascose e intense, non poterono sfuggire alla cifra occulta che ne caratterizzò l’esistenza. Tra i suoi detrattori figura anche Mussolini, che lo cacciò dall’Italia e che Crowley sbeffeggiò con poesie satiriche contro il dittatore stesso e conto il Fascismo (poi edite come “Songs for Italy”). Chi sfiorò la sua persona e lo frequentò assiduamente non poté ...