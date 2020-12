Prince of Persia tornerà nel 2023 o 2024? Il reboot sarebbe nelle fasi iniziali dello sviluppo (Di martedì 1 dicembre 2020) Da Reddit emergono interessanti rumor su quello che dovrebbe essere il reboot di Prince of Persia. Il titolo sarebbe nelle fasi iniziali dello sviluppo e l'uscita sarebbe programmata per il 2023 o 2024. Lo youtuber indiano che in estate aveva già parlato di Prince of Persia Sands of Time Remake ha pubblicato un nuovo video in cui afferma: "A parte questo, c'è una nuova fuga di notizie su Prince of Persia, che non troverai su nessun'altra fonte di notizie. Fondamentalmente Sands of Time arriverà l'anno prossimo, ma Ubisoft sta lavorando anche a un gioco PoP completamente nuovo e non sarà un remake. In questo momento ... Leggi su eurogamer (Di martedì 1 dicembre 2020) Da Reddit emergono interessanti rumor su quello che dovrebbe essere ildiof. Il titoloe l'uscitaprogrammata per il. Lo youtuber indiano che in estate aveva già parlato diofSands of Time Remake ha pubblicato un nuovo video in cui afferma: "A parte questo, c'è una nuova fuga di notizie suof, che non troverai su nessun'altra fonte di notizie. Fondamentalmente Sands of Time arriverà l'anno prossimo, ma Ubisoft sta lavorando anche a un gioco PoP completamente nuovo e non sarà un remake. In questo momento ...

