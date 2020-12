Pirlo: “Non sono assolutamente preoccupato, cercheremo di migliorare partendo dagli errori fatti a Benevento” (Di martedì 1 dicembre 2020) Andrea Pirlo è andato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Dinamo Kiev, gara valevole per il quinto turno della fase a gironi di Champions League, ecco le sue parole:“Non credo di aver detto cose così forti a Benevento. Bisogna avere più voglia di raggiungere il risultato e gestire meglio i momenti della partita. Non penso di essere stato duro ma è solo un dato di fatto.Domani pensiamo a mettere in campo i giocatori migliori, perché tutte le partite sono importanti: comunque, Cuadrado e Danilo potrebbero riposare, avendo giocato molto.Kulusevski? Ha sempre giocato nella stessa posizione, partendo dalla tre quarti. Tutti i giovani che sono arrivati alla Juventus hanno fatto lo stesso percorso e sono contento di quello che sta portando.preoccupato? ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) Andreaè andato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Dinamo Kiev, gara valevole per il quinto turno della fase a gironi di Champions League, ecco le sue parole:credo di aver detto cose così forti a Benevento. Bisogna avere più voglia di raggiungere il risultato e gestire meglio i momenti della partita. Non penso di essere stato duro ma è solo un dato di fatto.Domani pensiamo a mettere in campo i giocatori migliori, perché tutte le partiteimportanti: comunque, Cuadrado e Danilo potrebbero riposare, avendo giocato molto.Kulusevski? Ha sempre giocato nella stessa posizione,dalla tre quarti. Tutti i giovani chearrivati alla Juventus hanno fatto lo stesso percorso econtento di quello che sta portando.? ...

