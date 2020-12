Paul Bettany, protagonista di Uncle Frank: “Sapere chi sei ti dà potere” (Di martedì 1 dicembre 2020) Intervista a Paul Bettany e Alan Ball, protagonista e regista di Uncle Frank, film che racconta la difficoltà di essere se stessi negli Stati Uniti di inizio anni '70. Presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2020, è disponibile su Amazon Prime Video dal 26 novembre Uncle Frank (Zio Frank il titolo italiano). Seconda opera da regista dello sceneggiatore premio Oscar di American Beauty Alan Ball, la pellicola è un road movie che ci porta nel sud degli Stati Uniti. Carolina del Sud, 1973: Beth stravede per suo zio Frank, che oltre a essere molto simpatico e bello, è colto e genuinamente interessato ad ascoltarla. È lui a spingerla a seguire le proprie aspirazioni intellettuali nonostante tutti le dicano che deve sposarsi e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 dicembre 2020) Intervista ae Alan Ball,e regista di, film che racconta la difficoltà di essere se stessi negli Stati Uniti di inizio anni '70. Presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2020, è disponibile su Amazon Prime Video dal 26 novembre(Zioil titolo italiano). Seconda opera da regista dello sceneggiatore premio Oscar di American Beauty Alan Ball, la pellicola è un road movie che ci porta nel sud degli Stati Uniti. Carolina del Sud, 1973: Beth stravede per suo zio, che oltre a essere molto simpatico e bello, è colto e genuinamente interessato ad ascoltarla. È lui a spingerla a seguire le proprie aspirazioni intellettuali nonostante tutti le dicano che deve sposarsi e ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Paul Bettany, protagonista di Uncle Frank: “Sapere chi sei ti dà potere” - Meries_ : @DeinOrsi Ma quanto è cesso Paul Bettany - gayit : Paul Bettany, 'mio padre era gay, ma era devastante la vergogna che provava per la sua identità sessuale'… - DrApocalypse : Paul Bettany, 'mio padre era gay, ma era devastante la vergogna che provava per la sua identità sessuale'… - 100kgdicaos : Paul Bettany, la devi smettere di non sapere chi sono. -

Ultime Notizie dalla rete : Paul Bettany Paul Bettany, protagonista di Uncle Frank: “Sapere chi sei ti dà potere” Movieplayer.it Wanda Vision, ecco trama e cast della serie Marvel

Dal 15 gennaio 2021 sarà disponibile in streaming su Disney Plus la nuova serie tv Wanda Vision che vedrà protagonisti Elisabeth Olsen e Paul Bettany.

Angel o Spike, chi era più adatto a Buffy? Parla David Boreanaz

David Boreanaz dice la sua sul nuovo dibattito Angel vs Spike. La politica e attivista georgiana Stacey Abrams ha riacceso il dibattito ...

Dal 15 gennaio 2021 sarà disponibile in streaming su Disney Plus la nuova serie tv Wanda Vision che vedrà protagonisti Elisabeth Olsen e Paul Bettany.David Boreanaz dice la sua sul nuovo dibattito Angel vs Spike. La politica e attivista georgiana Stacey Abrams ha riacceso il dibattito ...