Miozzo Cts a iNews24 | “Natale sobrio o sarà tsunami”

Leggi su inews24

(Di martedì 1 dicembre 2020) Non è ancora il momento di allentare le misure per il coordinatore del Cts, che bacchetta gli assembramenti degli ultimi giorni. In previsione del Natale, nessuno spostamento tra regioni, feste con pochi intimi e niente Messa di mezzanotte: “il buon Dio ci perdonerà”. Dottor Agostino, oggi dopo l’incontro con i governatori delle regioni, il L'articolo proviene da Inews.it.