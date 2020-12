Litiga con la moglie a Como e cammina fino a Fano per smaltire la rabbia (Di martedì 1 dicembre 2020) Una settimana e 450 chilometri dopo un uomo di 48 anni si ritrova a Fano in seguito all’ennesima Litigata con la moglie: era partito dalla provincia di Como, dove è residente, allontanandosi da casa con l’intento di smaltire la rabbia con una passeggiata. La camminata si sarebbe interrotta proprio nei pressi di Fano dove – alle 2 di notte – l’uomo è stato fermato dalla polizia. Leggi anche >> Arturo Diaconale, morto il portavoce della Lazio: il giornalista aveva 75 anni Como Litiga con la moglie e cammina fino a Fano per sbollire la rabbia: fermato dalla polizia Credendo di fermare un passante che camminando sul ... Leggi su urbanpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Una settimana e 450 chilometri dopo un uomo di 48 anni si ritrova ain seguito all’ennesimata con la: era partito dalla provincia di, dove è residente, allontanandosi da casa con l’intento dilacon una passeggiata. Lata si sarebbe interrotta proprio nei pressi didove – alle 2 di notte – l’uomo è stato fermato dalla polizia. Leggi anche >> Arturo Diaconale, morto il portavoce della Lazio: il giornalista aveva 75 annicon laper sbollire la: fermato dalla polizia Credendo di fermare un passante chendo sul ...

