Incidente nei campi a Lauro, muore un 29enne di Taurano

Tempo di lettura: < 1 minuto

Lauro (Av) – Un 29enne di Taurano, è rimasto ucciso schiacciato dal trattore mentre effettuava lavori in alta montagna nel comune di Lauro. Nel tragico episodio rimaneva ferito anche un secondo operaio, trasportato all'ospedale di Nola. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano, prontamente intervenuti sul posto.

L'articolo proviene da Anteprima24.it.

