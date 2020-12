Il Collegio è una fabbrica di Instagrammer inconsapevoli

Leggi su tpi

(Di martedì 1 dicembre 2020) Ilsi conferma la punta di diamante dell’autunno Rai: nessuno come il reality targato Rai2 riesce ad acchiappare una fascia tanto giovane di telespettatori (l’esordio della quinta stagione ha ottenuto il 46,3% di share tra gli 8 e i 14 anni e il 31,8% tra i 15-24enni). Numeri di fronte ai quali ci si può permettere di chiudere un occhio (o forse tutti e due) circa il fatto che il programma si stia trasformando sempre di più in unadie in un tritacarne per minorenni. L’idea del viaggio nel tempo alla base del format, preso in prestito dal britannico That’ll Teach ‘em, è interessante e il prodotto molto ben confezionato: catapultare gli under 18 di oggi in un’epoca passata, avvicinandoli – in qualche modo fisicamente – alla storia, alla moda e alle regole di quegli anni potrebbe essere una buona palestra ...