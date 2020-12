Trofeo Diego Armando Maradona tra Napoli e Boca Juniors: la proposta (Di lunedì 30 novembre 2020) Hugo Maradona, fratello del ‘Pide de Oro’, vorrebbe organizzare una manifestazione in onore dell’ex numero dieci del Napoli Un Trofeo in memoria di Diego Armando Maradona. E’ questa l’ipotesi avanzata da Hugo Maradona, fratello del ‘Pide de Oro’, scomparso mercoledì scorso. Hugo Maradona ha rivelato la sua proposta parlando a Radio Kiss Napoli, con la partita che si giocherebbe tra Napoli e Boca Juniors, le due squadre più amate dal fuoriclasse argentino. Hugo Maradona ha poi aggiunto che si sta occupando in prima persona dell’organizzazione della manifestazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Hugo, fratello del ‘Pide de Oro’, vorrebbe organizzare una manifestazione in onore dell’ex numero dieci delUnin memoria di. E’ questa l’ipotesi avanzata da Hugo, fratello del ‘Pide de Oro’, scomparso mercoledì scorso. Hugoha rivelato la suaparlando a Radio Kiss, con la partita che si giocherebbe tra, le due squadre più amate dal fuoriclasse argentino. Hugoha poi aggiunto che si sta occupando in prima persona dell’organizzazione della manifestazione. Leggi su Calcionews24.com

