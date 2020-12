Soliti Ignoti, da stasera giocano i vip. Da Ballando il vincitore Gilles Rocca, Mariotto e Razzi (Di lunedì 30 novembre 2020) Gilles Rocca con Lucrezia Lando L’access di Rai 1 torna a ‘farsi’ vip per una giusta causa con i personaggi del mondo dello spettacolo protagonisti a Soliti Ignoti – Il Ritorno, il game che Amadeus conduce ogni sera dopo il Tg1 delle 20.00. Da questa sera, in ogni puntata sarà un ‘giocatore vip‘ a cercare di abbinare agli otto Ignoti presenti in studio la giusta identità, fino a risolvere il gioco finale del parente misterioso. A cimentarsi nell’indagine, nel corso delle puntate, tra gli altri, ci saranno: Roberta Capua, Maria Grazia Cucinotta, Bruno Vespa, il fresco vincitore di Ballando con le Stelle Gilles Rocca, Enrica Bonaccorti, Pippo Franco, Massimo Ferrero, Eva Grimaldi, Sandra Milo, Luca Bizzarri, Elena Santarelli, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 30 novembre 2020)con Lucrezia Lando L’access di Rai 1 torna a ‘farsi’ vip per una giusta causa con i personaggi del mondo dello spettacolo protagonisti a– Il Ritorno, il game che Amadeus conduce ogni sera dopo il Tg1 delle 20.00. Da questa sera, in ogni puntata sarà un ‘giocatore vip‘ a cercare di abbinare agli ottopresenti in studio la giusta identità, fino a risolvere il gioco finale del parente misterioso. A cimentarsi nell’indagine, nel corso delle puntate, tra gli altri, ci saranno: Roberta Capua, Maria Grazia Cucinotta, Bruno Vespa, il frescodicon le Stelle, Enrica Bonaccorti, Pippo Franco, Massimo Ferrero, Eva Grimaldi, Sandra Milo, Luca Bizzarri, Elena Santarelli, ...

